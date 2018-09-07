Köylülere kredisi desteği

Orman Genel Müdürlüğü tarafından köylülerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan destek projesi kapsamında her yıl verilen Orköy kredilerinin bu yılda sahiplerini bulduğunu ifade eden Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım; 2018 yılında 118 aileye süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu olmak üzere toplam 2 Milyon 986 bin TL kredi desteği sağlandığını söyledi.

Kayım; “Ekonomik ve Sosyal içerikli verdiğimiz krediler ile orman köylümüzü kalkındırmayı ve aynı zamanda ormanlarımız üzerindeki sosyal baskıyı azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın Orköy kredilerine olan talebi bizleri de memnun ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Orman köylüleri verilen kredilerden memnun olduklarını belirtirlerken, kredi desteği ile ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi sağlanırken, aynı zamanda ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına da katkıda bulunuluyor.(EFE)