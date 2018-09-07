Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 13:02

Köylülere kredisi desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü tarafından takip ve koordine edilerek dağıtılan Orköy kredilerinin orman köylüsü vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü bildirildi.

Köylülere kredisi desteği

07 Eylül 2018 13:02


Orman Genel Müdürlüğü tarafından köylülerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan destek projesi kapsamında her yıl verilen Orköy kredilerinin bu yılda sahiplerini bulduğunu ifade eden Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım; 2018 yılında 118 aileye süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu olmak üzere toplam 2 Milyon 986 bin TL kredi desteği sağlandığını söyledi.


Kayım; “Ekonomik ve Sosyal içerikli verdiğimiz krediler ile orman köylümüzü kalkındırmayı ve aynı zamanda ormanlarımız üzerindeki sosyal baskıyı azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın Orköy kredilerine olan talebi bizleri de memnun ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Orman köylüleri verilen kredilerden memnun olduklarını belirtirlerken, kredi desteği ile ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi sağlanırken, aynı zamanda ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına da katkıda bulunuluyor.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç