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30 Kasım 2017 11:27

Köylülerin bozuk yol isyanı

Kütahya’nın Emet ilçesi Katrandağı köylüleri Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü ile aralarındaki 6 kilometrelik yolun hem mal, hem de can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar kötü durumda iddia ettiler.

Köylülerin bozuk yol isyanı

30 Kasım 2017 11:27


Katrandağı Köyü azası Ramazan Candan, 3 yıl önce asfalt atılan Güldüren Köyü ile aralarındaki 6 kilometrelik yolda meydana gelen heyelan sonucu yuvarlanan taşlar ve oluşan derin çukurlar yüzünden mal ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.


Candan,”Hisarcık Hasanlar köyü İlk/Ortaokuluna giden öğrenci servisi de tehlikeli olan bu yol güzergahını kullanıyor. Heyelan sonucu yol ortasına kadar yuvarlanan taşlar ve köstebek yuvasına dönen yol, başta çocuklarımızın güvenliği açısından risk oluşturuyor. Defalarca müracaat ettiğimiz halde hiçbir yetkili ilgilenmedi. Bugüne kadar gerekli bakımları yapılmadığı için de vatandaşın çile yoluna dönüştü. Köyümüze rahat ulaşım sağlanması için yetkililerden yolda bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapılmasını istiyoruz” dedi.(MA-EFE)




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