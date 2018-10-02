Köyün aşuresini 6 yıldır cami imamı pişiriyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde görev yapan Cami İmamı İsmail Kocabıyık, 6 yıldan beri köyün geleneksel aşure tatlısını pişiriyor.

Köyde 9 yıldan beri görev yapan ve 6 yıldan bu yana düzenlenen geleneksel aşure etkinliklerinde aşure kazanlarının başına geçen İsmail Kocabıyık, aşurenin nasıl pişirildiğini aşure ustalarından görerek öğrendiğini söyledi.

Kocabıyık,” Köyde daha önceleri gerçekleştirilen aşure etkinliklerinde aşure pişiren ustalardan aşurenin nasıl pişirildiğini gözlemledim. Daha sonraki aşure etkinliğinde köy halkından yanıma bir yardımcı alarak pişirdiğim aşure köy halkı tarafından çok beğenilince bundan böyle aşureyi benim pişirmem istendi. 6 yıldan bu yana da köyün geleneksel aşuresini severek pişiriyorum. Sağlığım elverdikçe de pişirmeye devam edeceğim” dedi.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, İmam İsmail Kocabıyık'ın pişirdiği aşurenin tadına doyum olmadığını belirterek,” Hocamız sayesinde aşure etkinliklerinde dışarıdan aşure ustası getirmekten kurtulduk. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu. (MA-EFE)