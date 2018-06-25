Koyun Baba Hazretleri anıldı

Koyun Baba Hazretlerini anma töreni çevre il, ilçe ve köylerden gelen çok sayıda insanı bir araya getirdi. Domaniç Karaköy Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği ve Karaköy Muhtarlığı tarafından organize edilen törene Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır GİLAN, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Domaniç İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, Domaniç İl Genel Meclis Üyesi Yurdagül Bakkal, AK Parti Domaniç İlçe Teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Domaniç Ülkü Ocakları Başkanı İslam Yaman Kayı Boyu Domaniç Kültür Derneği yönetim kurulu üyesi Abdullah Fidan, Tavşanlı Yazarlar ve Sanatkarlar Topluluğu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenden önce Koyun Baba Hazretleri’nin mezarı ziyaret edildi. Karaköy Merkez ve Yeni camilerinde Koyun Baba Hazretleri için mevlitler dualar okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı. Törende açılış konuşmasını Karaköy Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, Karaköy Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği yönetim kurulu üyesi Kadir Vural günün anlam ve önemini belirten bir konuşma ardından Karaköy Merkez Camii İmamı Yüksel Yıldız Koyun Baba Hz. ithafen duasını gerçekleştirdi. Kur’an, mevlit, ilahiler ve dualar okunduktan sonra törene katılanlara geleneksel kuru fasulye, pilav, kavurma, tatlı ve ayran ikram edildi.(TY-EFE)