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11 Temmuz 2017 22:06

Kozalak toplamaya giden anne ormanda ölü olarak bulundu

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Tıraz köyünde kozalak toplamaya giden 2 çocuk annesi genç kadın ormanda ölü olarak bulundu.

Kozalak toplamaya giden anne ormanda ölü olarak bulundu

11 Temmuz 2017 22:06


Edinilen bilgiye göre, Tıraz köyünden Sevda Kabak (22), annesi ve 2 çocuğu ile birlikte kışlık yakacak için gittiği ormanda ölü olarak bulundu. Kozalak toplayan Kabak’ın, aniden bayılarak yere düşmesi sonucu çığlık atan 2 yaşındaki erkek ve 4 yaşındaki kız çocukların seslerine koşan anne Pakize Gürbüz, kızının yerde baygın yattığını gördü. Torunlarını kucağına alan anneanne yardım çağırmak için köye koştu. Köydeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.


Genç anne Sevda Kabak’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp’a sevk edildi. (TY-EFE-DK-Y)




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