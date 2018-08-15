Kudüs Evlatlarıspor Kulübü Başkanı ve oyuncuları Kütahya’da

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi aracılığıyla şehrimize gelen Kudüs Evlatları Spor Kulübü heyetini on gün boyunca ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti. Kudüs Evlatları Spor Kulübü Başkanı Sobhy Fathy Sayam ve Kulüp oyuncuları ile yakından ilgilenen Başkan Saraçoğlu, sporculara Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sponsorluğunda düzenlenen futbol müsabakalarına katılmak üzere şehrimize gelen Kudüs Evlatları Spor Kulübü Başkanı Sobhy Fathy Sayam ve Kulüp oyuncuları Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na misafirperverlikleri, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.(EFE)