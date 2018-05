KÜKAD Yönetimi Göbel’de buluştu

Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri’nde bir toplantı düzenleyen KÜKAD yönetimi, burada ailelere faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundular.

"Derneğimiz, Kütahya Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklarımıza sıcak, sevgi ve güven dolu koruyucu aileler bulmak için Tavşanlı’daki gönüllülerce kurulmuştur" diyen Dernek Başkanı Yasemin Çavdar, "Öncelikli amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak, bu bakım modelini ilimizde ve çevre ilçelerimizdeki ailelerimize tanıtmak, biyolojik aileleri yanında kalamayan yavrularımızı sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu ailelerde yetişmesini sağlayıp topluma kazandırmak. Bu kahvaltı programını da bu nedenle düzenledik, sağ olsunlar büyük katılım oldu. Her biri Koruyucu Aileliği çevresinde anlatacak. Aramızda adaylarımızda vardı, onlarda sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurularını yapacaklar. Bende koruyucu bir anneyim, biyolojik iki oğlum ve kalbiyolojik yani kalbimden doğan iki kızım var. İnsanın yüreği sevgi dolu olunca bir başkasının çocuğunu da Allah’ın gönderdiği bir emanet olarak kabul edip bağrına basabiliyor. Öyle seviyor ki, kendi çocuklarından zerre ayrı tutmuyor, tutamıyoruz.Tavsiyem herkes koruyucu aile olsun, sevginizi ertelemeyin.Bir masumun elinden sizde tutun" ifadelerini kullandı.

Çavdar, şu an kurum ve kuruma bağlı evlerde 240 yakın çocuğun olduğunu, 12’sinin aileye gitmeye hazır olduğu fakat koruyucu ailelik bilinmediği için bu çocukların kurumda büyümek zorunda kaldığını ifade etti.

Koruyucu ailelerin yanında şu an 48 çocuğun bulunduğu da ifade edildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı Müge Yılmaz ise, "Koruyucu aile hizmetini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir toplantı düzenledik. Kurumda bulunan çocuklarımızın aile ortamında yetişmesini sağlamak istiyoruz. Son dönemde bakanlık olarak kurumlarımızda ciddi iyileşmeler var. Şu an çocuklarımızın kaldığı yerlerde fiziki koşullar son derece iyi ancak, her ne kadar fiziki koşullar iyi olsa da bizler bir anne ve baba şefkatini, öyle bir ortamda yetişmesini sağlayamıyoruz. Çocuklarımızın bunun için bir an önce aileler yanında yetişmesini istiyoruz" dedi. (Tİ - EFE)