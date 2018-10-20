Kuraklığa karşı gölet ve havuz projeleri

Kütahya İl Özel İdaresi'nin kuraklıktan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacıyla gölet ve havuz projelerini hayata geçirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada; “2018 yılı yatırım programındaki Simav ilçesinin Ahmetli köyündeki göletten kapalı sistem sulama tesisi 2017 yılında İl Özel İdaresi sulama göleti idare makine parkında bulunan araçlar ile yapıldı. 2018 yılında İl Özel İdaresi sulama yatırım programı kapsamında ihale edilerek yıl içerisinde tamamlandı. Simav ilçesinin Ahmetli köyünde göletten kapalı sistem sulama tesisi 425 dekar tarım arazisine sulama suyu sağlıyor. Sulama tesisi 55 adet sulama vanası ile 4600 metre pvc boru ile cazibeli sistemle yağmurlama ve damla sistemi şeklinde hizmet veriyor. Tesis de Enerji kaynağı gerektirmediğinden sulama masrafı bulunmuyor” denildi.

“Gümüşgölcük köyü sulama göledi”

Tavşanlı Gümüşgölcük köyü sulama göledinden sulama tesisi 2017 yılında İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçlar ile inşa edildiğine vurgu yapılan açıklamada, ”İş 2018 yılında İl Özel İdaresi sulama yatırım programı kapsamında ihale edilerek yıl içerisinde tamamlandı. Simav ilçesinin Ahmetli köyünde göletten kapalı sistem sulama tesisi 420 dekar tarım arazisine sulama suyu sağlıyor. Sulama tesisi 29 adet sulama vanası ile 3 bin 600 metre pvc boru ile cazibeli sistemle yağmurlama ve damla sistemi şeklinde hizmet veriyor. Tesis de enerji kaynağı gerektirmediğinden sulama masrafı bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.

Merkez Mustafalar Köyü sulama havuzu ve kapalı sistem sulama tesisi

İl Özel İdaresinin açıklamasında; Kütahya Merkez Mustafalar Köyündeki sulama havuzu ve kapalı sistem sulama tesisinin 2018 yılı İl Özel İdaresi yatırım programında olduğu belirtilerek, tesis sayesinde 220 dekarlık bir arazinin sulanması sağlandığı, tesisde 2 bin 214 metre çeşitli ebatlarda sulama boruları ve 17 adet sulama vanası kullanılarak sistem vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi.(EFE)