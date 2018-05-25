Kur’an bülbüllerinin mezuniyet heyecanı

Aslanapa Anaokulu’nda düzenlenen Programa İlçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Küthaya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar , Aslanapa Müftüsü İsmail Kutlu, daire amirleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler yıl sonu etkinliğinde sahneledikleri şiir ve tiyatro gösterileriyle büyük alkış aldı.

Küthaya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yaptığı açıklamada, ’’Bizler bu Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Bu yavrularımız her geçen gün sayıları artan bu Kur’an kurslarımızda pek çok şeyi öğrendiler. Öncelikle Kur’an-ı Kerimi, harfleri, dini bilgileri öğrendiler. Yavrularımız bunların yanı sıra başka güzellikler de öğrendiler. Ahlaki erdemleri, anne babaya, bütün kainata karşı sevgi ve merhameti öğrendiler. Yavrularımız burada elif bayı öğrendikleri gibi Allah’a ibadet etmenin güzelliklerini öğrendiler. Amacımız, Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen herkese ulaşmak’’ dedi.

Anasınıfı çocuklarının yapmış oldukları gösteriler karşısında duygulandığını belirten Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin, ’’Peygamberimiz, ’Kur’an sevgisi, peygamber sevgisi ve peygamberin ehli beyti sevgisi ile çocuklarınızı terbiye ediniz’ diyor. Biz sadece bu çocukların bugünlerini değerlendirmiyoruz. Bu çocuklarınızı eğitmekle geleceği inşa ediyoruz. Ve inanıyoruz ki yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.( YD-EFE)