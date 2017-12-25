Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlediği ’Genç Seda’ Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, ’Kur’an’ın Genç Muhafızları’ hafızlık ve ’Genç Bilaller’ ezan okuma yarışmasının Kütahya il finali Emet ilçesindeki, Emet Termal Resort Oteli’nin Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya, il genelindeki 12 Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.

Yarışmada, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma kategorisinde Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Akyüz, ezanı güzel okuma kategorisinde Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Hazırlar, hafızlık kategorinde ise Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Başyiğit birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Sak, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde bu yarışmaların tüm illerde düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin yarışmada güzel bir performans sergilediğini belirten Sak, "Yarışmada kategorilerinde il birincisi olan öğrencilerimiz daha sonra Türkiye genelinde oluşturulan 11 bölgede illerini temsilen yarışmaya katılacaklardır. Okullarımızda öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Bu yarışmaların kazananı kaybedeni olmaz. Hepsi bizim için birincidir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. (EFE)