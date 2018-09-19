Kur'an Kursu binası artık kimsesizlere hizmet verecek

Kütahya'nın Simav ilçesinde Harmancık Kur'an Kursu binası, yapılan bir protokolle Simav Müftülüğü'nden, Belediye Başkanlığı'na devredildi.

Mahallenin toplu yemek pişirme ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, kimsesizlere de hizmet vermesi planlanan binanın tüm sorumluluğunu Belediye Başkanlığı'nın üstlendiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile Simav Müftüsü Muhammed Aydın tarafından imzalan protokol kapsamında Harmancık Mahalle Muhtarlığı'nın da aynı binada hizmet vermesi bekleniyor.