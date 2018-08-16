Kurban pazarı hareketlendi

Kurbanlık hayvan üreticisinin düşük fiyattan yakındığı pazarda, el tutan alıcılar sıkı pazarlık yaparak uygun fiyatla kurbanlıklarını alıyorlar. Büyük baş kurbanlık hayvanların fiyatları 5 bin lira ile 15 bin lira arasında değişirken, küçük baş kurbanlık hayvanların fiyatları bin liradan başlayıp, 3 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Kurbanlık satıcısı Aydın Bayatdemir, Simav’ın Yemişli köyünden, hayvan pazarına 11 adet büyük baş hayvan getirdiğini, satışa hazır 2 adet kurbanlık hayvanı kaldığını ifade etti.

Kurbanlık alan Ali Kaya, “En güzel ve hoşumuza giden bu hayvan oldu. Satıcı ile sıkı bir pazarlık sonucu keseceğimiz hayvanı aldık” dedi.

Simav’ın Kelemyenice köyünden 15 adet küçükbaş kurbanlık hayvan getiren Nizamettin Ayyıldız, bin 400 liradan satış yaptığını belirtti.

Kurbanlık almak için Karacahisar köyünden gelen Sami Akçam, “Satıcı arkadaşla anlaştık bin 500 lira istediği kurbanlığı bin 400 liraya aldık” dedi.

Kurbanlık üreticisi İsmail Yalçınkaya, “Emeğimizin hakkını alamıyoruz, fiyatlar düşük, yem pahalı, hayvan ucuz ” dedi.

Hisarcık ilçesi Halifeler köyünden, Simav hayvan pazarına kurbanlık getiren Murat Şen “ Hisarcık’tan Simav havan pazarına kurbanlık getirdik, şu anda alıcı için pazar pahalı, satıcı için ucuz. Yem fiyatlarına her gün zam geliyor, sattığımız malı yerine alamayacağız, alsak dahi bakamayacağız, bilmiyorum ne olacak” diye konuştu.

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan sahte paraya dikkat edilmesi ilanından sonra, Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ’sahte paraya dikkat eğitimi’ verildi.