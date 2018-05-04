Kursiyerlerden çini sergisi

Kütahya Halk Eğimi Merkezi tarafından Çinicilik sanatının yaygınlaşması ve gelişmesi için verilen Milli Egemenlik İlkokulu’ndaki kursa katılan yaklaşık 20 kursiyer 224 saatlik boyama, 312 saatlik çini işlemeciliği kursunda ortaya çıkardıkları eserleri beğeniye çıkardılar. Çinicilik alanında modern çizgilere yer veren kursiyerler burada öğrendiklerini diğer kursiyerlere öğretmek istiyorlar.

Çini kursunda aşama aşama çiniciliğin öğretildiğini söyleyen çinicilik kursu öğreticisi Kifaye Şivan, “Biz kursumuzda katılımcılara aşama aşama çiniciliği öğretiyoruz. Kursta 176 saat ilk aşama olan kısa kurs, 224 saat boyacılık kursu ve 312 saatlik çini işlemeciliği verdik. Şuanda da kurs süresinde ortaya çıkan eserleri sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Ev hanımı olduğunu ve kursa hobi olarak başladığını söyleyen Kursiyerlerden Nezahat Tekiltaş, “Ben modern tarzda çalışmayı seviyorum. Zaten klasik tarzda çalışanlar ustalarımız var, onların eline su dökmemiz mümkün değil. Bende onun için kendi tarzımı yaratıp isim yapmak istiyorum” dedi.

Kursiyerlerden ise Fatma Uçarcı ise, “Eşlerimiz memur olduğu için bu çini’ sanatını öğrenip gittiğimiz yerlerde bu sanatı öğretmek için geldi. Ben birazda çılgın çalıştım. Ortaya değişik tarzlar çıktı. Çinicilik Kütahya’da yaygın olduğu için malzemelere de ulaşmamız mümkün” diye konuştu.