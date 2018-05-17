Kursiyerlerin duygu yüklü mektupları

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün okuma, yazma seferberliği kapsamında açtığı ’Okuma-Yazma Kurslarına katılarak okuma yazma öğrenen yaşları 45-65 arasında değişen Sefaköy’den Ümmahan ve Fatma teyze ile Yenidoğan Mahallesinden Hasibe Teyzenin yıllardır içlerinde biriktirdiklerini içeren kurs hocalarına verdikleri mektuplar, başta kurs hocaları olmak üzere herkesi duygulandırdı. Mektuplarda Filistin’de masumları katleden İsrail’e lanet okunurken, kurs hocalarına övgüler yağdırıldı.

Mektuplardan bazı kesitler şöyle: "Birsen hocamız iyi ki varsın. Seni kızım gibi seviyorum. Sefaköy’ümüzü tercih ettiğin için teşekkür ederim. Ömrün su gibi uzun olsun, Allah bağışlasın. Bizi öğrettin memnun oldum. Allah korusun, senin yolunu bekliyoruz. İsrail Filistin’in canını çok aldı. Allah yardımcıları olsun. Allah Kötülere fırsat vermesin. Bugün mukabeleye başlıyoruz. Allah kabul etsin.Bugün gezmeye gidiyorum Birsen hocam. Seni çok seviyorum. Sen iyi birisin. Sen çok yaşa. Allah sana sağlıklı, hayırlı ömür versin kızım. Bize sen sebep oldun. Allah razı olsun, Allah’a emanet ol. Seni seviyorum. MA-EFE)