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07 Mayıs 2018 11:18

Kursiyerlerin sertifika sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde açılan seracılık, mantar yetiştiriciliği, sert kabuklu meyve yetiştiriciliği, sürü yönetimi ve girişimcilik kursu’nun sona erdi.

Kursiyerlerin sertifika sevinci

07 Mayıs 2018 11:18


Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur işbirliği ile açılan 5 kursun sonunda 135 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.


Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, “ İş-Kur destekli açtığımız 4 kurs’un yanı sıra bayan kursiyerlere yönelik 25 kursiyerin katıldığı Girişimcilik kursunu da tamamladık. 110 kursiyerimiz ve Girişimcilik kursuna katılan 25 kursiyerimizle birlikte başarılı olan 135 vatandaşımıza sertifikalarını verdik. Hayırlı olsun “dedi.


Sertifika törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz ve kursiyerler katıldı. (MEİ-EFE)




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