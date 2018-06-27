Kursiyerlerin yıl sonu gösterisi

Miniklerin yıl sonu gösterileri, Simav Fen Lisesi salonunda yapıldı. Çok sayıda velinin ilgi ve heyecanla izlediği gösteride, minikler hazırlıklarını anne babalarına sergiledi. Miniklerin gösterileri salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Etkinliklerin sonunda, minik öğrenciler dil sertifikalarını aldılar. Sertifika töreninde 5 aylık Su Özenci ve 13 aylık Ali Fatih Ünlü bebekler İngilizce dil sertifikalarını annelerinin kucaklarında aldı.

Bölgenin ilk ve tek bilingual anaokulu ile faaliyetlerini sürdüren eğitim kurumunda, İngilizce eğitiminin temellerini attığı bebek öğrencilerini anaokulu ve kreş yaşına geldiklerinde, ana dillerinin Türkçe ve İngilizce haline getirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. (MEİ-EFE)