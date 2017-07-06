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06 Temmuz 2017 12:04

’Kurt Kapanı’ Emet’te çekilecek

Yönetmenliğini Yüksel Torun’un yapacağı başrollerinde Yusuf Atala,Gaye Turgut Evin, Ömer Gecü ve Eren Vurdem’in oynadığı “Kurt kapanı” isimli drama filminin Kütahya’nın Emet ilçesinde çekileceği bildirildi.

’Kurt Kapanı’ Emet’te çekilecek

06 Temmuz 2017 12:04


Sinema teknik ekibi ve film oyuncularından Yusuf Atala Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca’yı makamında ziyaret ederek başta Yeniceköy Tahtalı mevkii olmak üzere Emet’te çekilecek film için lojistik destek talebinde bulundu.


Emet ilçesine sıkça gelerek termal tesislerde kaldıklarını ifade eden Atala, Emet ilçesinde film çekimleri için doğal set ortamlarının zenginliğine dikkat çekerek, ‘Kurt Kapanı’ filmi için Ağustos başında çekimlere başlayacaklarını belirtti.


Belediye başkanı Mustafa Koca’da Emet’in tanıtımı için her tür etkinliğe gerekli desteği sağladıklarını ifade ederek; “Sinema filmlerinde yöremizin, doğal güzelliklerimiz ve kaynaklarımızın yer alması mutlaka etkin bir tanıtıma fayda sağlayacaktır. Halen ülkemizde dizi veya film çekimleri ile ünlenmiş birçok kasabamız bulunmaktadır. Emet ilçemizde de ilk defa gerçekleştirilecek olan film çekimleri için belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.(EFE)




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