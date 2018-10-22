"Kuruluş ve kurtuluşun topraklarında yaşadıklarının bilincini yerleştirelim"

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okuldaki derslere katılarak öğrencilerle sohbet edip, onların taleplerini dinleyen Başyiğit, sınıflarda her başarı düzeyinden öğrenci olacağını belirtti.

Başyiğit,” Beklentimiz her öğrencimizin ilgi ve yeteneklerine göre liselere yerleşmesi, bu anlamda biz size güveniyoruz, yeter ki siz de isteyin, gayret gösterin ve her zaman hayatta hedefleriniz olsun. Önemli olan sizin mutlu olacağız yerlerde okumanız, tabi burada aileleriniz sizden beklentileri de önemli. Yarınımızın ümidi sizlersiniz. Ziyaretlerimizin temel amacı sizlere olan güvenimizi ve sevgimizi göstermektir. Ailelerinize selamlarımızı iletin” dedi.

Ardından Öğretmen Odasında öğretmenlere seslenen Müdür Başyiğit, öğrencilerin zihinlerine kuruluşun ve kurtuluşun kentinde yaşadıkları bilincini yerleştirmelerini istedi.

Öğretmen odalarının mesleği icra ederken, hem mesleki tecrübelerini paylaştığı hem de dinlendiği müstesna yerler olduğuna vurgu yapan Başyiğit, ”Bu anlamda öğretmenler odasında sizlerle beraber olmak bizleri mutlu ediyor. Bizler il yöneticileri olarak varlık sebebimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Sizlerle hasbihal etmeye bizlerin de ihtiyacı var, her zaman görüşelim, birlikte olalım, bir olalım. Öğrencilerimize Kütahya'mızı anlatalım, tanıtalım. Öğrencilerimizin zihinlerine kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde yaşadıkları bilincini yerleştirelim” diye konuştu.(EFE)