Kuruluştan Çanakkale’ye ‘Tarih ve Medeniyet Gezisi’

Öğrenciler Çarşamba köyünde Süleyman Şah’ın eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi Hayme Ana’nın kabrini Kütahya Evliya Çelebi Mehteran takımı eşliğinde ziyaret etti.

Türkiye’deki 81 ilde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler arasından kura çekilişi ile Domaniç Çarşamba köyünde türbesi bulunan Hayme Ana tören alanına yaklaşık 500 öğrenci gelirken, Programa, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya KYK İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu’da katıldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Kuruluştan Çanakkale’ye’ adlı ’Tarih ve Medeniyet Gezileri’ kapsamında Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer’in açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmaların ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Bu önemli mekânda Hayme Ana’nın, Ertuğrul Gazi’nin ve Osman Gazi’nin ayak izlerini taşıyan bu kutsal yerde beraber olmanın mutluluğu ile sizleri selamlamak istiyorum. Kredi Yurtlar Kurumunu tercih eden her bir öğrenci benim gözümde teşekkürü peşinen hak etmiş bir öğrencidir. Anne babasını rahat ettiren, anne Babasının huzur içerisinde çocuğunu eğitim hayatını sürdürdüğünü bilmesini sağlayan gençlerimiz peşin bir teşekkürü, peşin bir takdiri hak ediyor Anadolu coğrafyası çok zengin bir coğrafya tarihi ile zengin, kültürü ile zengin, yer altı kıymetleri ile zengin, doğal güzellikleri ile zengin, sanatı ile zengin bir coğrafya bunu bilmemiz ve tanımamız lazım ”dedi.

Geziye katılan Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu konuşmasında, “Devlet ektiğimiz toprakların yüreğinin en yüreğine oturduğunu fark edersiniz. Ama ondan önce Devletin çekirdeğini ta Asya steplerinden yüreğimizde getirdik ve mümbit toprakları bulduğumuz an bütün etrafımızda kaynaşan Bizans’a rağmen, Roma’ya rağmen, Gavura rağmen buraya ektik. Bundan sonra da onlara rağmen diyoruz. Onlara rağmen yürüyüşümüz devam ediyor. Onlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devletine dönüşen Hunların, Göktürklerin, Selçukluların, Osmanlıların Devleti Türkiye Cumhuriyetine dönüştükten sonra kısa bir duraklama, kısa bir tereddüt yeniden toparlanma ve yeniden gavura rağmen gerek Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve yeniden Kızıl Elma inşallah.İstanbul’un fethi bu topraklarda planlandı .Burası, devlet tohumunu ektiğimiz topraklar. Devlet ektiğimiz topraklarda yürek seferindeyiz. İstanbul’un fethi burada planlandı. Devlet tohumu toprağı burada düştü. Eğer bir Çanakkale zaferi varsa, bunun içinden de Domaniç geçiyor. Onun içinde ise Hayme Ana var. Türk tarihinde bir kadın için özel olarak yapılmış tek kişinin tek kadının yattığı tek türbedir. Çünkü Hayme Ana devlet çekirdeğini yıllar boyu ruhunda ve yüreğinde yeşertmiş, bu topraklara ekmiş kadının adıdır. Hayme Ana devletin çekirdeğini yüreğinde taşıyan kadındı. ’Ertuğrul, ileriye geçeceğiz, deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız’ dedi. Derya dediği denizdi. Deniz dediği Ertuğrul’un boğazıydı. Boğaz dediği İstanbul Boğazı idi. 19 yaşındaki bir genç daha aşirete bey olmamış. Boğazı geçip İstanbul’u fethetme tasavvufunu seslendiriyordu” dedi.

Program, Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı ve Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Okçuluğu ekibi gösterisi ile son buldu.(TY-EFE)