Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında model uçaklar havalandı

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi, Zafertepeçalköy Muhtarlığı işbirliği ile açılan 'Model uçak başlangıç' kursu sona erdi.

THK Tavşanlı Şubesi Eğitmeni Nuri Duğan tarafından verilen kurs sonunda 12 kursiyer belgelerini aldı.

THK Altıntaş Şube Başkanı Naci Gerenli, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Zafertepeçalköy Muhtarlığı işbirliği ile açtıkları kursta çocuklara hava araçlarını sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Havacılık bilgileri ve hava araçlarının uçuş prensipleri hakkında da tanıtıcı bilgileri öğrencilere verdiklerini belirten Gerenli, "Havacılığın başlangıcı model uçakla başlar. Bu kurs havacılığa ilgiyi artırmanın yanında yardımlaşma duygusunu da artırmaktadır" dedi.

Kurs sonunda Zafertepe Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden öğrenciler yaptıkları model uçakları doyasıya uçurdular.(YD-EFE)