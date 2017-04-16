Kuşu halkı 3 yıl sonra oy kullandı

Nüfusunun 2 binin altına düşmesi sebebi ile belde statüsünü kaybeden ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanan Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki vatandaşlar, 3 yılın ardından ilk defa bugünkü halk oylamasında oy kullandı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi, 3 yıl önce nüfusunun 2 binin altına düşmesi sebebiyle köy statüsüne getirilmişti. Yeniden belde olma yolundaki hukuk mücadelesini sürdürürken 6 defa sandığa gitmeyen Kuşu halkı, bbu hakkı kazanmasının ardından bugün halk oylamasında oy kullandı. Kuşu halkının hukuk mücadelesindeki gösterdiği kararlılık, 3 Nisan’da Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in, İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyum Belediye Başkanı olarak görevlendirilmesiyle mutlu sona oluşmıştı. Kuşu halkı verdiği sözü tutarak, gönül rahatlığı ile sandığa koştu, oyunu kullandı.

Kuşu halkından Muammer Gökalp, (40) “Özgür irademle referandumla ilgili tercihimi kullandım, inşallah devletimize, milletimize, yarınlarımıza, çocuklarımıza, iyiliğine, bekasına ve hayırlarına vesile olması ümidiyle hayırlı olsun” dedi.

Tevfik Gündoğdu, (35) “Üç yıldır süren demokratik mücadelemiz sona ermiş bulunmakta, bugün de buraya hür irademizle oy kullanmaya gelmiş bulunmaktayız. Her vatandaş gibi oyumu kullandım” dedi

Fatma Gündoğan, (77) “Üç senedir bekledik, çok şükür bugün oyumu kullandım” dedi

Emine Tuncer, (50) “Üç senedir bu günü bekliyorduk, özgür irademle oyumu kullandım, Devlette, Millete hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kuşu beldesinden emekli imam olan Ekrem Kıymaz, (78) “3 sene bekledik oy kullanmadık ama, hukukta hedefimize ulaştık, şimdi ise Vatanın ve Milletin hayrı için oyumuzu kullandık” şekilde konuştu.

Dört sandıkta toplam bin 474 seçmenin bulunduğu Kuşu’da, hayatın normale döndüğü görülürken, Kuşu Belediye Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek seçim takvimi sabırsızlıkla bekleniyor.