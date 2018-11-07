Kuşu'nun 'Muhtar Müdürü' Belediye Başkanı aday adayı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi, nüfusu 2 binin altına düştüğü için köy statüsüne getirilmiş, ancak hukuk mücadelesini kazanan Kuşulular yeniden Belde olma hakkını almışlar

Köy statüsünde iken Nisan 2014'de Kuşu merkez Muhtarlık görevinin verildiği Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, AK Parti'den Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Muhtar müdür lakabıyla anılan Aktay, 1952 yılında Belde olan Kuşu için yeni yatırım planları ve kalkınma projeleri hazırladıklarını ifade etti. Aktay, “3 yıllık hukuk mücadelesi süresince yapılan tüm seçimlerde sandığa gitmedik. 3 Nisan 2017'de Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim'in Belediye Başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra, ilk sandığa gidişimizde yüzde 96.60 oranında evet oyu kullandık. Okul Müdürlüğü görevimin yanı sıra Muhtar olarak görev yaparken Beldemin tüm sorunlarını tespit ettim. Ak Parti'de 2019 mahalli idareler seçimi aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte, Kuşu Belediye Başkanlığı aday adayı olarak başvurumu gerçekleştirdim” dedi. (MEİ-EFE)