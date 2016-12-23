Kütahya 1. OSB’nin 2017 yılı bütçesi 120 milyon 258 bin TL

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığındaki toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.

Toplantıda, 3. dönem denetim kurulu raporu, 3. Dönem Yeminli Mali Müşavir raporu, 2017 yılı yatırımları ve bütçesi, 2017 yılı katılımcılardan tahsil edilecek yönetim aidatlarının, su, ruhsat harçları, atık su, iş makinelerinin kiralanmasına dair bedeller, 2017 yılı arsa tahsis ve alt yapı katılım bedelleri, doğalgaz alt yapı katılım bedelinin TL olarak alınması, 2017 yılı huzur hakları, 2017 yılı Bölge Müdürlüğü personeli maaşlarının alt-üst limitleri, Güral Porselen talebi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında 2017 yılı bütçesi 120 milyon 258 bin TL olarak kabul edildi. (EFE)