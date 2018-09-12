Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit: Aramaların yüsde 62'si asılsız

Kütahya'da Acil Çağrı Hizmetleri 2. İl Koordinasyon Komisyonu toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'nın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Türkiye'de faaliyete geçiren ilk illerden biri olduğunu belirterek, Acil Çağrı Merkezinin profesyonel yapısı ve işleyişiyle vatandaşın acil durumuna en kısa sürede çözüm üretme gayretinde olduğunu söyledi.

Vali Nayir, “Dünyanın birçok yerinde örneği bulunan acil durumlar için tek numaradan ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşma uygulaması bizde de Avrupa Birliği (AB) süreci içerisinde söz verdiğimiz hususlardan biri olarak, Bakanlığımız uhdesinde uygulanıyor. Buradaki amaç reaksiyon sürelerini daha aza indirmek, koordinasyonu daha fazla sağlayabilmek. Onun için olayın tarafları olan birimlerimiz; jandarma, emniyet, itfaiye, ambulans, AFAD ve orman teşkilatı tek numaradan ulaşılan ve profesyonel çağrı alıcının dinleyip ilgili kurum temsilcisine yönlendirdiği bir sistem içerisinde, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza daha kısa sürede ve koordine edilmiş bir tarzda ulaşmayı gerçekleştirmeye çalıştığımız bir yapı. Türkiye'deki birçok ile göre daha erken devreye aldığımız bir yapı. Burada önemli olan, çağrı alıcıların kısa zamanda olayı mütalaa edip kurum temsilcisine dönebilmesi, kurum temsilcisinin de kısa zamanda personel ve araç sevk edecek duruma getirmesi” diye konuştu.

"DPÜ'ye Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ‘Çağrı Merkezi Hizmetleri' ön lisans programının 2018-2019 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayacağını söyledi. Yiğit, örgün ve ikinci öğretim olmak üzere başlayacak ön lisans programı kontenjanının 100 öğrenci olarak belirlendiğini kaydetti.

Yiğit, tüm acil numaraların tek bir numarada bir araya geldiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaşta farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in himayelerinde, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle “Tek Numara 112 Projesi'' hayata geçirildiğini, çalışmalar neticesinde 26 bin 486 öğrencinin bilgilendirildiğini, 5 bin öğrencinin uygulamalı eğitim gördüğünü söyledi.

Milli güvenliği tehdit eden yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere ve doğal afetlere karşı, 7/24 esasına göre 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER hakkında da bilgiler veren Yiğit, “112 Acil Çağrı Merkezi ve İL GAMER olarak 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan ‘'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri''nde Sandık Güvenliği ve Koordinasyon İş ve İşlemleri yürütülmüştür. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden emniyet sorumluluk sahasından 41 olay, jandarma sorumluluk alanından 64 olay olmak üzere toplam 105 olay Bakanlık GAMER'e bilgi olarak gönderilmiştir” dedi.

Toplam çağrının yüzde 62'nin asılsız arama, cevaplanan çağrıların ise yüzde 35,15'inin asılsız olduğunu kaydeden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, “Sisteme gelen 417 bin 687 çağrının yüzde 62,07'si asılsız, çağrı alıcı tarafından cevaplanan 244 bin 308 çağrının yüzde 35,15' i asılsız, kurumlara aktarılan toplam 158 bin 447 çağrının yüzde 57'sine vaka formu düzenlenmiştir” diye konuştu. (EFE)