Kütahya 2. OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.
2. OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Galip Gültekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Bağırgan, Mustafa Selman Hatipoğlu ile 2. OSB Müdürü Murat Demir katıldı.
Kesin teminat bedelinin GEO-SAM Mühendislik Danışma Proje Firmasına ödenmesi ile OSB Güvenlik Hizmeti alınması durumunun değerlendirildiği toplantıda OSB kanalizasyon ve OSB parke yol yapım ihalesi yapıldı.
Kanalizasyon ihalesini Kurtoğlu İnşaat alırken, beton parke yol yapım işi ihalesini ise Baştaş firması aldı. (EFE)