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23 Aralık 2016 12:23

Kütahya 2. OSB’nin bütçesi 14 milyon 922 bin TL

Kütahya 2. OSB’nin bütçesi 14 milyon 922 bin TL

23 Aralık 2016 12:23

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nda; 3. dönem Denetim Kurulu raporu, 3. dönem Gelir-Gider Tablosu, bilanço, 3. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu, 2017 yılı yatırımları ve bütçesi, 2017 yılı arsa bedeli ve tahsis kriterleri, 2017 yılı katılımcılardan tahsil edilecek yönetim aidatlarının, su, ruhsat harçları, atık su bedelleri, 2017 yılı OSB Müdürlüğü personeli maaşlarının alt-üst limitleri, OSB tarafından yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili kriterler, 2017 yılı için yönetim kuruluna verilecek yetkiler, OSB Müdürlüğü genel personel ihtiyaç durumu, OSB Hukuk müşavirliği hizmeti sözleşme durumu, 2017 yılı için doğalgazın BOTAŞ’tan sağlanması, Halk Bankası’ndan ipotek verilecek taşınmazlarının verilmesi durumu, OSB Müdürlüğü Hizmet Binası zemin katında bulunan kafeterya alanının kiraya verilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.
Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında 2017 yılı bütçesi 14 milyon 922 bin TL olarak kabul edildi. (EFE)



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