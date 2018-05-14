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14 Mayıs 2018 17:15

Kütahya, 3. Etnospor Kültür Festivali’nde tanıtıldı

Kütahya, 3.

Kütahya, 3. Etnospor Kültür Festivali’nde tanıtıldı

14 Mayıs 2018 17:15

Etnospor Kültür Festivali’nde de tanıtıldı.


Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 3.’sü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali’nde Kütahya’yı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu adına Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli temsil etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, yaptığı açıklamada, "Kütahya’mızı tanıtmak için arkadaşlarımız ile beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Kütahya’mıza mal olmuş Kültürel El Sanatlarımızdan Oya İşlemesi, Ağır Elbise İşlemesi, Keçe İşçiliği, Gümüş İşçiliği gibi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında ülkemizi temsil ettiğimiz çini el sanatlarımızla burada Kütahya’mızı tanıtmak amacıyla yer alıyoruz.Aynı zamanda burada Kütahya’ya ait yöresel tatlarımızdan olan cimciğimiz, tarhanamız ve leblebimiz ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivale insanların ilgisi çok fazla, toplamda 1 milyona yakın kişinin festival alanını ziyaret ettiği bilgisi bize ulaştı. Bu anlamda inşallah Kütahya’mızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Halk oyunları ekibimiz burada ve iç sahnede gösteri yaptı. Kütahya’mızı halk oyunları, folklorik özellikleri, el sanatları, yöresel tatları yönünden burada tanıtmaya çalışıyoruz. Burada insanların katılımı birbirleriyle olan diyaloğu farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle birlikte oluşan Türkiyelilik kültürü ön plana çıktı. Köklerimizi, eski kültürümüzü, tarihimizi yaşatma anlamında emeği geçen herkese Etnospor Konfederasyonuna, özellikle bize vermiş oldukları desteklerden dolayı Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Toplam 883 sporcu, 11 spor dalında müsabakanın yapıldığı, bunun dışında çeşitli atlı akrobasi gösterilerinin yer aldığı, toplam 43 oba çadırının 1 milyon m2’lik alanda ziyaretçilerine hizmet veren 3. Etnospor Kültür Festivali’nde 14 Türk Devleti ve toplulukları çadırlarının yanı sıra Katar ve Kazak çadırı da yer aldı.


Yenikapı Meydanında 3.’sü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali’nde, Judo Dalında Kütahya’dan 4 sporcu dereceye girmeyi başardı. (EFE)




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