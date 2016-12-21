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21 Aralık 2016 21:21

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

21 Aralık 2016 21:21

Kütahya’da kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazaları nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda, Afyankarahisar’a gidiş yönü ulaşıma kapandı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kazalar nedeniyle kapanan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda araçların geçişine izin vermezken, yol boyunca uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, karayolları ekipleri buzlanma sonucu kapanan bölgelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



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