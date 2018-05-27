Kütahya AK Parti milletvekili adaylarını tanıttı

dönem milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı.

AK Parti Kütahya milletvekili adaylarının tanıtımı için Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz kürsüye çıkarak hedeflerini anlattı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 24 Haziran seçimlerinin şimdiye kadar yapılan seçimlerin en önemlisi olduğunu dile getirdi.

Başkan Çetinbaş, "Aday tanıtım toplantımızın neticesi itibarıyla birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, 24 Haziran tarihinde gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Partimizin bugüne kadar almış olduğu oy oranını yine Cumhur ittifakı içerisinde en yüksek şekilde gerçekleşmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kampanya dönemine başladık. Seçimin tuzakları var. Anladılar ki ayak oyunlarıyla bir takım farklı değerlendirmeler ortaya koyarak dış güçlerin oyunuyla, terör örgütleriyle bir araya gelerek 17-25 Aralık, Gezi parkı, Cumhuriyet mitingleri 15 Temmuz, bürokratların işi yavaşlatması, dışarıdan para pompalanarak ekonominin belirsiz seviyeye çekilip belinin bükülmesi.Genç kardeşlerimizin rol modeli, hayatlarında tanıdıkları en büyük lider, hanımların kendi inançlarına, milli ve manevi değerlerine göre yaşamasının sağlayıcısı, yine çocuklarını bu inançlara göre yetiştireceklerini anaların babaların gözünün yaşı, dedelerin, ninelerin ağzının duası memleket sevdalısı liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 24 Hazirana kadar milletvekillerimiz ile beraber en güçlü bir şekilde hiç durmadan yorulmadan dinlenmeden memleketin bekası için çalışan kimdir? Gece 3 saat bile uyumadan yine memleket meselelerine koşan Allah şahit sizlerde televizyonlarda görüyorsunuz bizlerde görüyoruz Recep Tayyip Erdoğan’dır. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde yine teşkilatımız ve kıymetli Kütahyalı hemşerilerimiz ile birlikte hem siyasi partimize hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahya bölgesinde en yüksek oyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Programda Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da bir konuşma yaparak, "24 Haziran’da aziz Türk milletinin tercihini Türkiye’nin istikrarından yana kullanacaklarına inanıyorum. 24 Haziran seçimleri bireylerin seçimi değil, bir milletin kaderinin seçimidir" iadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz katılımcıları selamladı. (EFE)