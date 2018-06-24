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24 Haziran 2018 23:54

Kütahya AK Parti’de seçim coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki başarısı Kütahya’da da coşkuyla kutlandı.

Kütahya AK Parti’de seçim coşkusu

24 Haziran 2018 23:54


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla AK Partililer, Kütahya’da parti binası önüne akın etti.


Burada AK Parti’den milletvekili seçilen Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı birer konuşma yaparak, partilere destek Kütahyalılar’a teşekkür ettiler.


Binlerce kişi ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar atarak davul zurna ve meşaleler eşliğinde Erdoğan’ın zaferini kutladı.


Araç konvoylarıyla da caddelerde tur atan Kütahyalılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferini kutladı. (EFE)




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