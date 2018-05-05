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05 Mayıs 2018 16:25

Kütahya AK Parti’de temayül

24 Haziran seçimleri öncesi Kütahya AK Parti milletvekili aday adaylarının ilk sınavı olarak görülen temayül yoklaması yapıldı.

Kütahya AK Parti’de temayül

05 Mayıs 2018 16:25


Dumlupınar Spor Salonu’nda yapılan temayül yoklaması için aday adayları ile birlikte delegeler de salona gelerek 55 kişi arasından 5 ismi tercih etmek için oy kullandı.


Temayül yoklaması Kütahya Koordinatörü olarak tayin edilen AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Kütahya’da 59 aday adayının başvurusunun olduğunu, yapılan temayülde ise mevcut 4 milletvekilinin dışında 55 aday adayı için delegelerin oy kullandığını ifade etti.


Sarı, "24 Haziran seçimlerinin önemini burada bulunan değerli milletvekili aday adaylarımız ve teşkilat mensuplarımızın tamamı çok iyi biliyorlar. Öncelikle 16 Nisan’dan sonra gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle birlikte ilk Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 24 Haziranda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisinde de milletvekili sayımızı artırmamız gerekiyor. Daha önce 550 milletvekili olan TBMM şimdi 600 milletvekili ile temsil edilecek. TBMM’de milletvekili sayımızın yüksek olması bizim için çok önemli" diye konuştu.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, temayül yoklamasının aday adayları için hayırlı olması temennisinde bulundu. (EFE)




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