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Kütahya AK Parti'den bir ilk

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın Haftalık Olağan Toplantısı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mahir Ünal’ın başkanlığında video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın Haftalık Olağan Toplantısı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mahir Ünal'ın başkanlığında video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.


Yeni toplantı sisteminin Kütahya'da ilk defa uygulandığını belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Görüntülü sistemle yapılan toplantıda, Genel Başkan Yardımcımız Mahur Ünal, yerel seçim hazırlıkları, güncel meseleler ve AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Toplantıda, il yönetim kurulu üyelerimizde kendilerine ait meseleleri değerlendirme imkanı buldu. Bu tüm Türkiye'de uygulanan yeni toplantı sistemi, Kütahyamıza da fayda sağlayacaktır. Görüntülü sistemle yapılan bu toplantı Kütahya'da bir ilk olmuştur" diye konuştu.


Başkan Çetinbaş, Ünal'ın, toplantı sonrası AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyelerine gayretli çalışmaları sebebiyle teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. (EFE)

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