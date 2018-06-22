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22 Haziran 2018 16:52

Kütahya AK Parti’den büyük yürüyüşe davet

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından yarın 17.

Kütahya AK Parti’den büyük yürüyüşe davet

22 Haziran 2018 16:52

00 ile 18.00 saatleri arasında geniş katılımlı ’büyük yürüyüş’ isimli etkinlik düzenleneceği bildirildi.


AK Parti İl SKM Başkanı Musa Yılmaz, Ulu Camii önünden başlayacak olan yürüyüşe tüm Kütahyalılar’ın davetli olduğunu ifade etti.


Yılmaz, "Büyük yürüyüşümüz, 23 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 da başlayacak ve Zafer Meydanı’nda sona erecek. Seçim kampanyamızın finalini vatandaşlarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Bu sebeple büyük yürüyüşümüze tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. (EFE)




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