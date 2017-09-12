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12 Eylül 2017 23:05

Kütahya AK Parti’nin ilçe başkan adayları belli oldu

Kütahya AK Parti’de, Kütahya merkez ilçe ve 7 ilçede başkan adayları belirlendi.

Kütahya AK Parti’nin ilçe başkan adayları belli oldu

12 Eylül 2017 23:05


Kütahya AK Parti Merkez binasında yapılan toplantıda ilçelerden gösterilen adaylar arasından ilçe başkanı adaylarının isimleri belirlendi.


Domaniç, Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Simav, Çavdarhisar, Altıntaş ve Kütahya Merkez İlçe olmak üzere 8 ilçede gerçekleşen temayül yoklamalarına göre seçilen isimler şöyle; Kütahya Merkez İlçe: Mehmet Eşsiz, Altıntaş: Cihangir Dönmez, Çavdarhisar: Tuncay Demirel, Domaniç: Ahmet Özoğul, Emet: Hüseyin Doğan, Hisarcık: Ali Var, Simav: Adil Biçer ve Tavşanlı: NeJat Tülek.


Belirlenen i lçe başkanları arasında Gediz ilçesinde Mesut Yörük, Şaphane ilçesinde Murat Çakır ve Pazarlar ilçesinde Bilal Demirci tekrar aday gösterildi. (EFE)




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