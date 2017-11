Atam, yaptıği açıklamada, “Evli veya bekar olmaları, ya da eğitim durumları bunu değiştirmiyor. Kadınlar yaş, sosyal ve ekonomik durumları ne olursa olsun, eşleri veya boşandıkları eşleri, sevgilileri, ağabeyleri veya babaları tarafından dövülüyor, namus gerekçe gösterilerek öldürülüyor. Boşanmak istedi, istemedi, açık veya kapalı giyindi, izinsiz sokağa çıktı diye şiddete maruz kalıyor, intihara zorlanıyorlar. Sigortasız, çok düşük ücretli işlerde, sağlıksız ortamlarda çalıştırılıyor. Kadın olduğu için aşağılanıyor, sömürülüyor. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, işyerinde cinsel tacize uğruyor. Mobbinge daha çok maruz kalıyor. İş gücü erkeğinkine alternatif ve dolayısıyla rakip ve ucuz iş gücü olarak görülüyor. Ev içindeki çalışması göz ardı edilip, yok sayılıyor, önemsenmiyor ve kadınlar toplumun en fakir ve cahil kısmını oluşturuyor. Gerekçeleri farklı farklı olmakla beraber, bu kadınların hepsi, kadın oldukları için ve kendilerine tanınan cinsiyet sahalarının dışına çıktıklarında şiddete maruz kalıyorlar” dedi.

“Kadınlara uygulanan şiddetin sadece ülkemizde değil, Dünyanın her yerinde, vahşet düzeyinde devam ediyor”

Kadınlara uygulanan şiddetin sadece ülkemizde değil, Dünyanın her yerinde, bugün bile vahşet düzeyinde devam ettiğine vurgu yapan Ahmet Atam, "Kadınlar evde, işyerinde, sokakta şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik tüm şekilleriyle karşılaşıyorlar. Kadını cinsel meta olarak gören ve toplumsal yaşamda dizi ve filmlerle, basın-yayın organlarıyla kitlelere bu şekilde empoze eden ideolojisinin etkisiyle yaşanan cinsel şiddet ise korkutucu boyutlarda. Dünyada her üç kadından biri fiziksel şiddet görmekte, Her yıl yaşları 5 ile 15 arasında değişen iki milyona yakın kız çocuğu fuhşa zorlanmakta, Dünyada her 6 dakikada 1 kadına tecavüz edilmektedir” diye konuştu.

“Kadın, insan olarak, birey olarak dikkate alınmalıdır”

Kadının insan ve birey olarak dikkate alınması gerektiğini ifade eden Atam,” Muhtaç ve korunması gereken zayıf bir konuma konulmamalıdır. Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, öncelikle devletin ve siyasal iktidarların büyük bir titizlikle sorumluluk üstlenerek, ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, hayati öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Bunun için; Kadına yönelik şiddet ile ilgili veriler düzenli olarak yayınlanmalıdır Kadına yönelik şiddet görünür olmalıdır ki herkes durumun önemini fark edebilsin. Kadınların eğitim almasını ve çalışma hayatına etkili şekilde katılmasını arttıran, özendiren olumlu politik müdahaleler çoğaltılmalıdır, Kadın sorunları, aile içi mesele olarak kabul edilmemelidir, sığınma evlerinin sayıları arttırılmalıdır, cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili eğitime ağırlık verilmelidir. Şiddete maruz kalan kadınların kendilerini koruyabilmeleri için hukuksal destek sağlanmalıdır. Kadın örgütleri desteklenmeli ve bu konudaki çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Kütahya Barosu olarak bizlerde bu sorumluluğun bilinciyle, çözümünde aktif rol almaya devam edeceğiz. Kadının ve haklarının önemsendiği, her tür şiddetten uzak olduğu bir dünya dileğiyle” ifadelerine yer verdi.(EFE)