Kütahya Baro Başkanı Atam, Genel Kurulda tekrar aday olacak

Olağan Genel Kurul’da tekrar aday olacağını açıkladı.

Açıklamasında iki dönemdir Kütahya Baro Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Baro Başkanı Atam, büyük bir aile olarak gördüğü Kütahya Barosunda kendisine güvenen ve bu onuru yaşatan tüm meslektaşlarına şükranlarını sundu.

Atam, meslektaşlarının teveccühleriyle; mesleğe ve meslektaşlarına iki yıl daha hizmet etmek amacıyla önümüzdeki dönem için Baro Başkanlığına tekrar aday olma kararı aldığını ifade etti.

Atam,” Önümüzdeki yıl 90. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız ve üyesi olmaktan büyük bir onur duyduğum Kütahya Barosuna Başkan olmanın onurlu sorumluluğunu her zaman omuzlarımda hissetmekle, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu hep yaşadım. Görevde olduğum bu dört yıl boyunca ben ve yol arkadaşlarım hep mesleğimizin gerekleri, meslektaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet etmenin gayreti içinde olduk” dedi.

“Kütahya’da ki tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde olduk”

Atam,” Baromuza olması gerektiği gibi saygın bir kurumsal kimlik kazandırarak Kütahya’da ki tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde olduk. Ben ve yönetim, disiplin ile denetleme kurulundaki arkadaşlarım ve delegasyonumuz gündemin oldukça yoğun ve değişken olduğu bu dönemde bir yandan meslek kuruluşu olduğumuzu unutmadan tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olma gayreti içinde olurken; bir yandan da gerek Avukatlık Kanununun ve gerekse hukukçu kimliğimizin ve mesleğimizin bize yüklediği sorumlulukları unutmadan demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü için çaba sarf ettik. Kütahya’nın ve Kütahyalının yararına olacak her tür projede Baro olarak yer alma gayreti gösterdik” ifadelerine yer verdi.

“Kütahya Barosu, sadece adı olan bir meslek kuruluşu olmaktan çıkmıştır“

Başkan Atam,” Görev yaptığımız süre içerisinde yoğun ve istekli gayretimiz sonunda, bu gün için Kütahya Barosu, sadece adı olan bir meslek kuruluşu olmaktan çıkmış, kurumsal kimliğiyle kendisinden devamlı pozitif olarak bahsettiren etkin bir meslek kuruluşu olmuştur. Baromuz her platformda gereği gibi temsil edilmiş, özellikle biz hukukçuları ve toplumu yakından ilgilendiren her konuda üzerine düşeni yapmış ve sessiz kalmamıştır. Dört yıllık zaman diliminde, meslektaşlarımdan aldığım yetkiyi, söz verdiğim gibi hukuk devleti mücadelesinde ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinde layıkıyla ve en etkin şekliyle hayata geçirmek için çaba sarf ettim. Hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve demokratik kurumlarımızın eksiklerinin giderilmesi için mücadelemize devam edeceğiz ve etmek zorundayız. Hiç bir olumsuzluk üstlendiğimiz görevin ifasına engel teşkil etmeyecektir. Çünkü biz avukatlar insan haklarının ve onun şerefiyle yaşama isteğinin devamlı savunucusu ve savaşçısı olmuş, hep statükoya karşı koymuş, hukukun üstünlüğünün ve yargının bağımsızlığının sağlanarak, keyfiliklerin önüne geçmek gerekliliğini ifade etmiş bir meslek kuruluşuyuz. Baro Başkanlığım döneminde de hep bu bilinçle çalıştım. Bu süre zarfında desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ve hep yanımda olan baromuzun ve mesleğimizin gelişmesi, ilerlemesi için işinden, ailesinden, zamanından vakit ayırarak karşılık beklemeden, özverili bir şekilde çalışan ve her türlü desteğini her zaman yanımda hissettiğim; yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına, delegasyonumuza ve komisyonlardaki meslektaşlarım ile tüm Kütahya Barosu Avukatlarına da teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki dönemde de Kütahya Barosu her zamanki gibi tarafsızlığını koruyarak; hukukun üstün kılınması, gerekli toplumsal bilinç ve barışın sağlanması ve adalete olan güvenin artması için çalışacak, insan haklarının savunucusu olacak, hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayacak, istikameti hep haktan ve doğrudan yana olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.(EFE)