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09 Ocak 2017 11:14

Kütahya Barosu yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kütahya Barosu yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

09 Ocak 2017 11:14

Kütahya Barosu, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Baro Başkan Yardımcısı Avukat Dilek Aslan, yönetim kurulu üyeleri Avukat Yasemin Aşıkovalı Çakır, Avukat Hasan Çakır, Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği’nden Levent Birsen şehrin dışında muhtelif noktalardaki sokak hayvanlarına ve kuşlara ve çevre köylerin kırsalına yem bıratılar.
Baro Başkanı Ahmet Tama, yaptığı açıklamada, "Kütahya’da kış şartları çok çetin geçiyor. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği ile koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da böyle bir faaliyet içeresinde olmasını istiyoruz" diye konuştu. (EFE)



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