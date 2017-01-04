Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:59

Kütahya Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı yapıldı

Kütahya Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 12:59

Kütahya Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi yapıldı.
Toplantıda, ayrıca planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince mücavir alanlar içerisinde bulunan bütün elektronik haberleşme (baz) istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konusu, mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusu ile isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Galip Gültekin, Fatih Kölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile diğer ilgililer katıldı. (EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç