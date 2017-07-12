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12 Temmuz 2017 20:12

Kütahya Belediyenin yeni hizmet binası 2018 yılının Mayıs ayında hizmete girecek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu beraberinde ki heyet ile birlikte yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını gezdi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Belediyenin yeni hizmet binası 2018 yılının Mayıs ayında hizmete girecek

12 Temmuz 2017 20:12


Yapımına 7 Eylül 2016’da başlanan ve toplamda içersin de 200 araçlık otopark, konferans salonu, ve çevre düzenlemeleri ile toplamda 38 bin metre kare’de Selçuklu mimarisinde ön planda hizmet verecek olan yeni belediye binasının Mayıs 2018’de hizmete gireceği bilgisini paylaştı.


Başkan Kamil Saraçoğlu, “ Şuanda daha önceden iş hanı amacı ile yapılan bir binada hizmet vermekteyiz ve bina bize küçük gelmekte bundan dolayı şehrin 11 farklı kesiminde belediyeye ait müdürlükler ile vatandaşa hizmet götürüyoruz” dedi.


Saraçoğlu, 2019 yılında büyük şehir sayısını arta bilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak hizmet binasını yaptıklarını kaydetti. Başkan Saraçoğlu, “ Şuan itibari ile 30 büyük şehir var, diğer illerinde büyük şehir olma durumu var.Bizde bu inşaatın planlarını yaparken Özel İdareyi de içinde barındırsın ve tüm Kütahyayı yönete bilsin istedik inşaat metre karesi de bundan dolayı biraz fazla oldu. Yapılan binada ayrıca 200’den fazla araca hizmet verecek olan otopark ile bir örnek teşkil edecek ve Kütahya’da ki otopark sıkıntısına bir nebzede olsa rahatlatacaktır. Ayrıca hizmet binasının 8 buçuk 9 şiddetinde ki depreme dayanıklı olacak.” ifadelerini kullandı. (HCA-EFE)




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