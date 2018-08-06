Kütahya Belediyesi 64 çocuğu sünnet ettirdi

Kütahya Fuarı’nda düzenlenen sünnet etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı hizmetlerini yapmak olmadığını ifade etti.

Saraçoğlu, "Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerin hizmetinde olacağımızı söylemiştik. Bu düsturla her zaman Halkımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Toplu sünnet törenlerimizi de biz göreve geldiğimiz 2014 yılında ilk kez başlatmıştık ve bugün çok şükür geleneksel hale getirerek 5.sini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 300’ün üzerinde evladımızın sünnetlerini Belediye olarak gerçekleştirdik. Ben bu etkinliğimize katılan evlatlarımızın ailelerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu evlatlarımız geleceği parlak olsun, vatana millete hayırlı birer birey olsunlar" dedi.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara, Başkan Saraçoğlu ve protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte, mehter takımı gösteri yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sünnet olan çocukların yakınları ve vatandaşlar katıldı. (EFE)