Kütahya Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Makine İkmal Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ilave edilen 15 yeni araç Zafer Meydanı’nda yapılan törenle tanıtıldı.

Kütahya Belediyesi hizmet kervanını genişletmeye devam ediyor. Zafer Meydanında yapılan törenle Belediye bünyesine katılan 15 yeni aracın tanıtımı yapıldı.

Tanıtım törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

“EN GÜÇLÜ VE EN ÇOK ARAÇ BU DÖNEMDE ALDIK”

Kütahya Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ilave etmiş olduğu yeni araçların tanıtımını gerçekleştirdi. Geçmiş dönemlerde Makine İkmal Müdürlüğü’ne alınan en güçlü ve en çok aracı bu dönemde aldıklarını söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Makine İkmal Müdürlüğümüz geçmiş dönemlerde kiralama usulüyle halkımıza hizmetleri götürmüş ama bu dönemde hem kaliteli araçlar hem de makine parkını genişletme noktasında, belediyemize yeni araçları katmaya devam ediyoruz. Bugün burada tanıtacağımız araçlar; 1 adet son sistem 1 milyon TL civarında greyder, bir adet silindir, 5 adet su arozözü, 1985 modelli arozözlerle Kütahya’nın hizmetlerini görürken şuanda sıfır, yüksek tonajlı araçlarla hizmet vereceğiz. Üst düzey markasını tercih ettiğimiz 7 adet damperli kamyon ve bunun yanında asfalt sezonunda çok rahat kullanabileceğimiz araçlar” diyerek yeni araçları tanıtı.

ARAÇLARIN MALİYETİ 6 MİLYON 824 BİN 509 TL

Araçları alırken 7 bin yıllık geçmişi olan kadim şehrimizin dar sokaklarını düşündük diyen Saraçoğlu şöyle devam etti: “Bu sokaklara rahat girebilecek itfaiye araçlarımızın da olması gerektiğini düşünerek bir adet de itfaiye arozözü aldık. İkincisinin de siparişini verdik önümüzdeki günlerde gelecek. Artık dar sokaklara da çok kısa sürede yangına müdahale etme imkânımız olacak. Bugün 15 araç tanıttık. Bunların da maliyeti 6 milyon 824 bin 509 TL. Bu da Kütahya Belediyesi’nin kendi bütçesinden ödenmiş bir rakam. Önümüzdeki günlerde 2 adet kamyonet, 1 adet silindir, 1 adet itfaiye aracını da bu ekibin içine katmış olacağız. Bu da 869 bin 660 TL tutuyor. Toplamda bu yıl 7 milyon 694 bin TL civarında bir yatırımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapmış bulunmaktayız.”

HİZMET KERVANINI BÜYÜTEREK DEVAM EDİYORUZ

Göreve geldiği günden itibaren araç parkını genişletme ve yenileme noktasında önemli adımlar attıklarının altını çizen Saraçoğlu: “2014 yılında 3, 2015 yılında 23 aracı ekipmanımıza kattık. 2016 yılında da 27 adet ağır vasıta araçlarını Makine İkmal Müdürlüğü’ne kazandırmış olduk. Toplamda 2017 dâhil, 71 adet aracın maliyeti Kütahya Belediye’mize Yaklaşık 23 milyon TL’ye mal oldu. Makine parkının güçlendirilmesi ve yenilenmesiyle birlikte halkımıza daha rahat hizmet etme imkânına kavuşacağız. Hizmet kervanını büyüterek devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman belki bir dönemde en çok araç alınan, en çok destek verilen bir dönemi yaşıyoruz. Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halkımız daha kaliteli hizmeti almaya devam edecek. Araçlarımızı kullanacak arkadaşlarıma kazasız belasız bir sezon, yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR ŞEHRİN İHTİYACINI KAPATMIŞ OLACAK

Tanıtım töreninde Vali Ahmet Hamdi Nayir’de bir konuşma yaptı. “Yerel yönetimlerin en önemli görevleri altyapı hizmetleridir” diyerek konuşmasına başlayan Nayir: “Altyapı hizmetlerindeki hizmet kapasitesini de araç parkları belirliyor. Yeni katılan araçlarla araç parkını daha da güçlü hale getiren Belediyemiz altyapı hizmetlerinde özellikle daha iyi bir noktaya varacağına dair bizde de kuvvetli ümitler ve kanaatler oluşturdu. İnşallah Başkanımızın da dediği gibi kazasız, belasız bir şekilde Kütahya’mızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerde bu araçlar kullanılacak ve bu konudaki açığımız kapatılmış olacak” diye konuştu.(EFE)