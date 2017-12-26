Kütahya Belediyesi ’Kardeş Belediyeler Grubu’nda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kütahya Belediyesi’nin Uluslararası Kardeş Belediyeler grubuna alındığını ifade etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehdi Eker’ in Başkanlığında yapılan toplantıda, yerel yönetimlerin, gönül coğrafyasında yaptığı belediyecilik çalışmaları ele alındı.

Başkan Saraçoğlu, “Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. ‘Uluslararası Kardeş Belediyeler’ başlığı altında geniş bir istişare imkanı bulduk. Türkiye mazlumlara el uzatan ve kol kanat geren bir ülke konumundadır. Kütahya Belediyesi olarak, bu konudaki çalışmalarımızı herkes biliyor ve bu çalışmalarız artarak devam edecektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Mustafa Tuna’nın da yer aldığı toplantıda, özellikle yurt dışında yer alan kardeş belediyelerin bilgi ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı. (EFE)