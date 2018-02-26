Akşehir Belediyesi, kültürel etkinlikleri kapsamında Dersu Yavuz Altun tarafından yazılan, Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosunun “Benim Güzel Pabuçlarım” isimli çocuk oyununu, Akşehirli çocuklarla buluşturdu. Akşehir Kültür Merkezinde, iki seans halinde ücretsiz olarak seyirciyle buluşan oyunda, sirke bir robot palyaço gelmesi ve sevimli palyaçonun sirkten kovularak, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçlarının da elinden alınmasıyla gelişen olaylar anlatıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın da bir seansına katılarak izlediği oyuna Akşehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kültür Merkezindeki ilgiden dolayı koridorlara oturarak oyunu izleyen miniklerin bir kısmı da fuaye salonundaki ekrandan canlı olarak oyunu takip etti.

Oyun sonunda, tiyatro oyuncularına plaket takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırlamış olduğu gösteriye hepiniz hoş geldiniz. Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na buradan teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bizim de, Akşehir Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu ve Nasreddin Hoca Gençlik Tiyatrosu ile ilgili hedeflerimiz var. Şu anda Gençlik Tiyatrosu ile ilgili Gençlik Merkezimizde bir tiyatro gurubu oluştu. O tiyatro gurubuna Akşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Tiyatromuzu izleyen tüm çocuklarımıza da derslerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. (EFE)