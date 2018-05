Kütahya Belediyesi Sokak Basketbol Turnuvası başladı

20 takımın mücadele edeceği 3’er kişilik takımlardan oluşan Kütahya Belediyesi’nin “3’e 3 maça var mısın?” sloganıyla başlattığı Sokak Basketbol Turnuvası’na basketbol severler yoğun ilgi gösterdi.

18 yaş ve üzeri katılımcıların belirlendiği Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan öğrencilerinin yoğun talep gösterdiği Sokak Basketbol Turnuvasında, A Grubunda Uşak Sportif, Maıry Jane, Kütahya Heat, Bomm, Kuzu Thunder, B Grubunda Yıldırım Basket, Oracle, Kütahya Porleans, Hercules, 2002 Doğumlu Patetesler, C Grubunda Zinde Spor, Ota Boca Junıor’s, H.İ.T, Big Thre, Dönmez Spor, D Grubunda Vazo Gang, The Gods, Kovl, Haydar ve Dümenleri, At Avrat Basket takımları mücadele edecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Kütahya Belediyesi olarak bizler spor ve sporcularımızın yanında olmak adına geçtiğimiz yıllarda Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. 2017 yılında çalışmalarına başlamış olduğumuz inşaatı sürecindeki 30 adet semt sahamızı inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek Kütahya’mıza kazandırmış olacağız. 30 adet semt sahasının iki tanesi basketbol sahası olacak. Yediden yetmişe tüm hemşerilerimizin sporla iç içe olması amacıyla düzenlemiş olduğumuz Sokak Basketbol Turnuvası’na katılan takımlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Valilik önünde düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası maçlarını Başkan Kamil Saraçoğlu, Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve çok sayıda basketbol sever takip etti.

3 gün sürecek olan Sokak Basketbol Turnuvası’nın ödül töreni 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Valilik önünde düzenlenecek. Turnuva sonunda birinciye 600 TL, ikinciye 450 TL, üçüncüye ise 300 TL ödül verilecek.