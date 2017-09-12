Kütahya Belediyesinden 150 yeni oyun parkı

Belediye olarak mahallelere yeni oyun parkları kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Saraçoğlu, “Bu yıl yapılacak çalışmalarda 150 adet yeni model, kauçuk zeminli oyun parkını halkın kullanımına sunulacağız. Kütahya’nın simgeleri olan Vazo, Döner Gazino, Kütahya Kalesi temaları verilerek yapılan yeni parkların zemini kauçuk kaplanarak çocuklar için daha rahat, güvenli bir ortam oluşturulacaktır. 2014 yılında 2 bin 500 metrekare alanda kauçuk zemin varken, 2017 yılında 20 bin metrekare alan kauçuk kaplanarak yüzde 800 artış sağlanmıştır” diye konuştu.(EFE)