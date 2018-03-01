Kütahya Belediyesi’nden 5 ilçeye saat kulesi jesti

İşbirliği protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Dumlupınar Belediyesi adına Erhan Işık ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından imzalandı.

Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen işbirliği protokolü hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren merkez belediye başkanı olarak seçildiğimizi fakat ilimizi bir bütün olarak gördüğümüzü, ilçe belediye başkanlarımız ile beraber projelerimizi yürütme konusunda zaman zaman çalışma yapacağımızı söylemiştik. Çünkü İlçelerimize yapılan çalışmalar aynı zaman Kütahya’mıza yapılan çalışmalardır. Biz merkez belediye Başkanlığı olarak siyasi bir ayrım yapmadan MHP’li bir belediyemizin de içerisinde olduğu ilçelerimizle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek adına böyle bir projeye imza atıyoruz. Şehir merkezimizdeki saat kulemizi yeniledik, akabinde iki saat kulesini daha şehrimize kazandırdık. İlçe belediye başkanlarımızla görüşmelerimiz esnasında nüfusu belli oranda olan ilçelerimize saat kulesi yapılması noktasın bir çalışma başlattık. Başta Hisarcık olmak üzere Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerimize saat kulelerini Kütahya Belediyesi olarak yapacak ve teslim edeceğiz. Geçtiğimiz ay Belediye Meclisimizde 5 ilçemize saat kulesi yapılması konusunda oy birliği ile kararımızı aldık. Arkasından Fen İşleri Müdürlüğümüz projeyle ilgili gerekli çalışmalarını yaptı ve alt yapı çalışmalarımızı oluşturmuş olduk. Saat Kulelerimiz 9 metre yüksekliğinde, uzun ömürlü, tarihi dokumuza uygun şekilde yapılacaktır. İhale aşamasından sonra inşaatına başlayacak ve ihale süreci de dahil olmak üzere tahminen 3 ay içerisinde bitirerek teslim edeceğiz. Projemizin Kütahya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkanlardan Kütahya Belediyesi’ne teşekkür

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ile Hisarcık ilçemizdeki görüşmemizde şehir merkezindeki saat kulelerini gördüğümüzü ve ilçemize bu şekilde yapıtlar inşa etmek istediğimizi arz ettik. Başkanımız bizleri ve beş ilçemizi kırmayarak saat kulelerini ilçelerimize kazandırıyor. Hisarcıklı vatandaşlarımız bu haberi aldı ve çok memnun oldular. Bu örnek davranışı nedeniyle Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar ise, "Her şehrin kendisine has kimliği ve kültürü vardır. Kütahya Belediye Başkanımız bize centilmenlik örneği göstermiş, büyükşehir olmamasına rağmen bizim gibi ilçelere şehrin kültürel kimliklerinden olan Saat Kulesini Aslanapa İlçemize de kazandırması bizleri ve vatandaşlarımızı ziyadesi ile memnun etmiştir. Bu anlamda Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na şahsım ve Aslanapa halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "Biz 2004 yılında bir dönem Belediye Başkanlığı yaptık. AK Partili belediyeler çoğunlukta olmasında rağmen maalesef üzülerek söylüyorum bu kadar birbirine destek veremiyordu. Biz İl Belediyesinden hiç destek alamıyorduk. Kamil başkanımız dört yıl oldu göreve geleli, bu dört yıllık süre zarfında İlçeleri sanki kendi İl Belediyesi gibi dertlerini, sıkıntılarını önemsemektedir. Bugüne kadar her projemizde katkısı ve desteği olmuştur. Kendisinin siyasi tecrübesi olması nedeniyle Kütahya’nın tüm ilçelerindeki, köylerindeki sorunlara hakimdir. İlçelerimize yapmış olduğu bu nazik davranışı nedeniyle şahsım ve Altıntaşlılar adına kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer de, "Belediye Başkanlarımızın da ifade ettiği gibi biz ilk kez İlçemize İl Belediyesinden böyle bir yardım aldık. İlçemize güzel bir Saat Kulesi kazandıracağız. Bu sebeple İl Belediye Başkanımıza hediyesinden dolayı Çavdarhisar Belediye Başkanı olarak şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. (EFE)