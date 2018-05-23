Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Demir, öğretmen ve öğrenciler, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Demir, "Kütahya Belediyemiz ile birlikte birçok etkinlikte beraber çalışma yürüttük. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 15 ilden binin üzerinde öğrencinin katılımıyla korolar şenliğini gerçekleştirdik. Söz konusu etkinlikten hemen sonra Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenledik. Bu etkinliklerde Başkanımızın bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu katkıları adeta zirveye çıkartarak Başkanımız okulumuz müzik bölümüne piyano hediye etti. Fen Lisesine bir laboratuvar tahsis etmek neyse Güzel Sanatlar Lisesine piyano hediye etmek onunla eş değer. Bu anlamda Başkanımız Kamil Saraçoğlu’na, Kütahya Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütahya’nın Kültür ve Sanat şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya’nın Kültür ve Sanat şehri olduğunu göreve geldiğimiz günden bu yana dile getiriyoruz. Belediye olarak Kültür Sanata değer veren, Kültür Sanat faaliyetlerinin şehrimizde öne çıkması adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin hemşehrilerimize sözünü vermiştik ve bu sözü yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Eserleri ile sanat dünyasının duayenleri arasında yerini alan bu okulumuza da ismi verilen Ahmet Yakupoğlu’nun yanı sıra ressamlarımız, çini sanatçılarımız, el işlemeciliği yapan sanatçı hemşehrilerimiz var. Germiyan sokağına girdiğiniz zaman bu sokağın konaklarla birlikte artık bir kültür sanat sokağı haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Kültürümüze sanatımıza, tarihimize hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Kütahya’mız dünyadaki yerini alarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Zanaat ve Halk Sanatları dalında girdi. Dünyada 37 şehirden bir tanesi Kütahya oldu. Türkiye’den Yaratıcı Şehirler Ağında Zanaat ve Halk Sanatları dalında sadece Kütahya var. Kütahya bu anlamda mevcut alt yapıya sahip, bulunduğumuz okulumuzda buna büyük katkı sağlıyor. Bunu şehrin tüm katmanlarına yaymak belediye olarak bizim görevimiz. Biz yerel yöneticiler olarak zaman zaman okul ziyaretlerinde buluyor, öğrenci ve öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek onların Kütahya ile ilgili düşüncelerini, Belediyenin çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini alıyoruz. Fikir jimnastiği yapıyoruz. Bu ziyaretler kapsamında geçtiğimiz aylarda Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisemizi de ziyaret etmiş ve burada öğrencilerimizin bizden ricası doğrultusunda piyano sözü vermiştik ve bu sözü bugün Belediye olarak yerine getirmiş bulunuyoruz. İnşallah öğrencilerimiz burada çalmış oldukları eserlerle kendilerini geliştirerek geleceğe daha iyi hazırlanacaklar ve sanatın Kütahya’da devamını bu öğrencilerimiz gelecek nesillere aktaracaklar. Başta okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah örnek oluruz ve diğer kurumlarda okullarımızın eksikleri noktasında ellerinden gelen gayreti gösterirlerse okullarımızda iyi bir ortam hazırlamış oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin piyano dinletisisinin ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)