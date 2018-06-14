Kütahya Belediyesi’nden araç filosuna 27 milyon TL’lik yatırım

2014-2018 yılları arasında araç filosuna eklenen iş makinası ile araçların sergilendiği ve tanıtımının yapıldığı fuar alanında basın mensuplarına bilgi veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “2014 Yılında göreve geldiğimizde belediyemiz araç filosunda 110 adet araç vardı. Ama bu araçlar eski ve ömrü tamamlanmakta olan araçlardı. Göreve geldiğimiz günden itibaren araç parkımızı yüzde 90 genişlettik ve şuan itibariyle araç parkımızda toplam 200 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır. Bu kapsamda hemşerilerimize daha iyi şartlarda daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla hizmet alanlarımızın da büyümesi, genişlemesi sebebiyle 2014 ve 2018 yılları arasında toplam 90 üst düzey aracı Kütahya Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğüne kazandırdık ve yeni araçlarımızı da araç filomuza kazandırmaya devam edeceğiz. Araçlarımızı ve iş makinalarımızı kendi dallarında uzman nitelikli operatör arkadaşlarımızla birlikte inşallah hizmetlerimize hızla devam edeceğiz. Araçlarımızın Belediyemize, hemşerilerimize, Kütahya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. (EFE)