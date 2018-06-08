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08 Haziran 2018 17:03

Kütahya Belediyesi’nden ’en anlamlı’ karne hediyesi

Kütahya Belediyesi, yaklaşık 12 bin öğrenciye karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

Kütahya Belediyesi’nden ’en anlamlı’ karne hediyesi

08 Haziran 2018 17:03


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 80. Yıl Özel Özel İdare İlkokulu’nda gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde, kültür projeleri kapsamında kent merkezindeki 30 ilkokulun tamamında 4. sınıfa kadar olan yaklaşık 12 bin öğrenciye ’Okumayı sevdiren kitap’ isimli kitabın dağıtıldığını ifade etti.


"Kütahya Okumayı Seviyor’ sloganı ile projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Belediyecilik sadece alt yada üst yapı hizmetleri veren bir kurum değildir. Belediye olarak Kütahya’da birçok sosyal ve kültürel projeyi de hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Öğrencilerimiz karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Dağıttığımız kitaptaki içerikler öğrencilerimizi hem eğlendirecek, hemde okumayı sevdirecek. Kitabımızın ismi de zaten okumayı sevdiren kitap. Öğrencilerimizin kitabımızı beğeneceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kitabımız çocuklarımıza bir karne hediyesi oldu" diye konuştu.


Kitap dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da katıldı. (EFE)




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