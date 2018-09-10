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Kütahya Belediyesi'nden hanımlara özel lokal

Kütahya Belediyesi tarafından hanımlara özel olarak yapılan Hanımlar Lokalinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Verilen bilgiye göre, hanımlara özel ikincisi yapılan Devlet Hatun Hanımlar Lokalinde; Aerobik salonu, fitness salonu, kafeterya ve kış bahçesi, giyinme odası, yüzme havuzu, şok havuzu, sauna, türk hamamı, masaj salonu, kuaför ve güzellik salonu, kreş, içerisinde masa tenisi, bilardo, satranç ve hava hokeyi bulunan oyun salonu, lokalin birinci katında ise; resim ahşap boyama kurs dersliği, yemek kurs dersliği, ebru dersliği, yabancı dil kurs dersliği, mescit, konferans ve toplantı salonu gibi birçok faaliyet gerçekleştirilebilecek. Ayrıca en alt katıda otopark olarak hizmet verecek.(EFE)

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